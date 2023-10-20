Van´da cuma namazı çıkışı, İsrail protestosu

İSRAİL´inFilistin´e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için Van'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazı çıkışı ise Gazze'ye düzenlenen saldırılar basın açıklamasıyla protesto edildi.

İsrail'in, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500´e yakın kişinin yaşamını yitirdiği saldırı, Van´da bu hafta da Cuma namazı çıkışı protesto edildi. Hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası basın açıklaması yapıldı. Van Filistin'e Destek Platformu tarafından organizasyonuyla Yukarı Nurşin Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazı çıkışı İsrail'i protesto etti. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan eylemde sık sık tekbir getiren kalabalık, ellerinde taşıdıkları 'Katil ABD Orta Doğu'dan defol', 'Soykırıma hayır', 'İnsanlık ölüyor, dünya seyrediyor', 'Filistin'e destek, siyonizme lanet', 'Kudüs'e selam, direnişe devam' pankartlarıyla İsrail aleyhine sloganlar attı. Basın açıklamasına kadın ve çocuklar da katıldı.

Basın açıklaması metnini Murat İtah okudu. İtah, Gazze'de hastaneye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Rahim olan Rabb´imizden şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 15 gündür tarihinin en büyük yıkım ve soykırımlarından birine şahit oluyoruz. Gazze'de gözlerimizin önünde katliamlar yapılıyor, bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor. Bütün dünya siyonist İsrail'in hukuk tanımaz ve had bilmez zulmüne karşı sessiz kalıyor. ABD, soykırımda kullanılan silahları İsrail'e göndermeye devam edeceklerini utanmazca beyan etmiştir. Burada açıkça söylüyoruz; bu soykırımın ortağı Akdeniz'e gemilerini gönderen ABD'dir, İngiltere'dir, BM Güvenlik Konseyi´nde katliama arka çıkan, ülkesinde Filistin'e destek eylemlerini yasaklayan Fransa'dır. Hala İsrail'in kendini savunma hakkı vardır diyen Almanya'dır. Asıl ortak, İsrail'e destek açıklaması yapan bütün AB ülkeleridir. Türkiye'yi İsrail'e destek vermeye ve tarafını seçmeye çağırarak tehdit eden Avrupa Parlamentosu´dur."

Protesto eylemi, basın açıklaması sonrası son bulurken, polis cami çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.