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        Van'da, polis ve jandarmanın katılımıyla deprem tatbikatı

        VANİl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, 60'a yakın Özel Harekat polisi ve jandarmanın katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta, senaryo gereği meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Edremit ilçesinde ağır hasar gören 3 binada mahsur kalan 5 kişi, yaralı olarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:17 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:20
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        Van'da, polis ve jandarmanın katılımıyla deprem tatbikatı
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        VANİl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, 60'a yakın Özel Harekat polisi ve jandarmanın katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta, senaryo gereği meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Edremit ilçesinde ağır hasar gören 3 binada mahsur kalan 5 kişi, yaralı olarak kurtarıldı.

        AFAD Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü´nde görevli 200 polis ve 800 jandarma personeline teorikte deprem eğitimi verdi. AFAD, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 60'a yakın  polis ve jandarmanın katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirdi. AFAD İl Müdürlüğü önündeki eğitim alanında düzenlenen tatbikatı İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş da izledi. Tatbikatta ilk olarak uzman ekipler, kendilerine desteğe gelen  polis ve askerlere deprem sırasında yapılması gerekenleri anlattı. Senaryo gereği meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören Edremit ilçesindeki 3 binada mahsur kalan 5 kişi, yaralı olarak kurtarıldı. Arama- kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı tatbikatı izleyenler ise ekiplere alkış yaparak destek verdi.

        Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, bu tatbikatları sık sık yapacaklarını belirterek," Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde arama- kurtarma ekibi olarak 58 kişiydik. Ama biz deprem bölgesine 2 bin 178 kişiyle gittik. Bunlar içinde polis, jandarma, güvenlik korucuları ve STK'lardan oluşuyor. Biz kamu kurumlarına yönelik deprem eğitimlerimizi sürekli devam ettiriyoruz. Bu süreç içiresinde de özellikle kolluk kuvvetlerimizin bu işi ne kadar sahiplendiklerini gördük. Toplam 200 Polis Özel Harekat personele 5 günlük eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerin tamamı arama-kurtarma üzerinde olan eğitimler. Yani enkaza giriş tekniğinden, enkazdan yaralı kurtarmaya kadar bütün eğitimleri verdik. Bu eğitimler 3'er kur şeklinde devam edecektir. Biz ilk kuru bitirdik. Şu anda ikinci kurun eğitimini veriyoruz. Bu 200 personelimize eğitimlerini verdikten sonra, aynı şekilde 3'üncü kurlara gelecekler ve bu eğitimleri aldıktan sonra da olası bir arama kurtarmaya katılabilecekler. AFAD'ın gücüne polis ve askerimizle de güç katarak bu işin üstesinden geleceğiz. Hazırlıklı olmamız gerekiyor. Şu an 3 bin kamu kurum personeline arama kurtarma eğitimleri verdik. Yıl sonuna kadar toplamda 5 bin personele bu eğitimleri vermeyi planlıyoruz" dedi.

        'TÜM PERSONELİMİZ ARAMA- KURTARMA EĞİTİMİ GÖRECEK'

        Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise ülke olarak 15 kenti etkileyen çok büyük deprem felaketi yaşadıklarını ifade ederek, "Felaketten hemen sonra 1 helikopter, 2 İHA ve 227 aracımızı biz deprem bölgesine gönderdik. Bunlarla beraber depremin hemen ardından ilk önce Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibimizi, daha sonra da Özel Harekat ve Çevit Kuvvet polislerimiz olmak üzere toplam 2 bin 226 personelimiz deprem bölgesine geçti. Deprem bölgesine geçmeden önce bizim arkadaşlarımıza bu eğitimleri aldırmıştık. Ama tayinlerin çok sık yaşandığı bir teşkilattayız. Yeni gelen arkadaşlarımızın tamamına da aynı şekilde eğitim görmeleri için AFAD'tan destek istedik. Sağ olsunlar şu anda bizim personele kentsel arama kurtarma eğitimini verdiler. Bu eğitim bütün polislerimize verilecektir" diye konuştu.

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