Erciş'te Kökbörü Türkiye Şampiyonası düzenlendi VAN´ınErciş ilçesinde 1982 yılında Afganistan'dan göç eden Kırgız Türkleri tarafından kurulan Ulupamir Mahallesi'nde '2023 Yılı Kökbörü Türkiye Şampiyonası' düzenlendi. Türklerin ata sporlarından olan ve 'At üzerinde oğlak yakalama' olarak bilinen Kökbörü Türkiye Şampiyonası, katılımcılar tarafından ilgi gördü.

VAN´ınErciş ilçesinde 1982 yılında Afganistan'dan göç eden Kırgız Türkleri tarafından kurulan Ulupamir Mahallesi'nde '2023 Yılı Kökbörü Türkiye Şampiyonası' düzenlendi. Türklerin ata sporlarından olan ve 'At üzerinde oğlak yakalama' olarak bilinen Kökbörü Türkiye Şampiyonası, katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Federasyonu tarafından organize edilen, Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi'nin de destek verdiği Kökbörü Türkiye Şampiyonası'nın ilki düzenlendi. Yozgat Calın ve Sumkar takımlarının katıldığı etkinliği, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, Erciş İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak izledi.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle göç etmek zorunda kalan, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından 1982'de Türkiye'ye getirilen Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir Mahallesi'ndeki 2023 Yılı Kökbörü Türkiye Şampiyonası, katılımcılar tarafından ilgi gördü. Sporcuların, içi doldurulan yaklaşık 30 kilo ağırlığındaki oğlak derisini yerden alarak, rakip takımın kalesine bırakmaya çalıştığı anlar heyecan ile izlendi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, yapılan sporun 5 bin yıllık tarihinin olduğunu belirterek, "Türk tarihi boyunca Kökbörü bir savaş sanatı olarak, bir savaşa hazırlık olarak bir bayram havasında geçmiştir. Bunun amacı gençlerimizi o dönemlerde savaşa kutlu mutlu bir şekilde hazırlamak ve geleceğe aktarmaktır. Bugün de Ulupamir´imizde Kırgız Türklerimiz, soydaşlarımızla spor olarak bunu yapıyoruz. Geleceği aktarmak için çok önemli bir spor. Emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Etnospor Konfederasyonumuza, Geleneksel Atlı Spor Federasyonumuza ve bu organizasyonun hazırlanmasında yine emeği geçen Erciş Kaymakamlığı´na, Erciş Belediyesi´ne ve Ulupamirli soydaşlarımıza, hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Organizasyonda tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu da "İnşallah önümüzdeki günlerde burada uluslararası bir köklü festival ile diğer ülkelerin de katılımlarıyla muhteşem bir organizasyon ev sahipliği yapacağız. Bunu bir başlangıç olarak kabul edin eksiğimiz, hatamız, kusurumuz olabilir. Kıymetli destekleriyle bizleri onurlandıran kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´a sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanımız kıymetli Bilal Erdoğan başkanımızın hem sizlere kucak dolusu selamlarını hem de kendilerine şükranlarımı iletiyorum" diye konuştu.

Kökbörü oyununun sergilendiği final müsabakasında birinci olan Yozgat Calın Takımı'na birincilik kupası ise Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, tarafından verildi.