Aileleri futbol oynamalarına karşı çıkan Vanlı kızlar 2'nci Lig´e yükseldi; hedef Süper Lig

Van'da3 yıl antrenör Mecit Tekin'in ailelerini ikna edip, futbola kazandırdığı 15-20 yaş arası 60 genç kızın yer aldığı Vangücü Kadın Futbol Takımı, Play-in maçlarını kazanarak 2'nci Lig'e çıktı. Bitlis'teki son maçta rakip takımın gelmeyince hükmen galip sayılıp, lig atlayan Vangücü Kadın Futbol Takımı, sahada meşale yakıp, halay çekerek başarılarını kutladı. Mecit Tekin, "Bizim hedefimiz Süper Lig. Tabii bunun öncesinde 2'nci Lig, sonra 1'inci Lig'e çıkmamız gerekir" dedi.

Van'da 3 yıl önce futbola kazandırılan kızların hikayesi, ailelerinin 'Futbol erkek işi', 'Kızlar futboldan ne anlar' gibi söylemlerde bulunması ile başladı. Futbol antrenörü Mecit Tekin'in ailelerini ikna ettiği 60 sporcu, 3'üncü Lig 20'nci grupta şampiyon oldu. Vangücü Kadın Futbol Takımı, daha sonra Türkiye genelinde 40 takımın katıldığı 2'nci Lig'e yükselme Play-in maçlarına çıktı. Oynadığı 5 maçtan 4'ünü kazanan takım, hafta sonu Bitlis'teki son maçında da rakip Bursa Merinos Demiryolu Spor gelmeyince hükmen galip sayılıp, 2'nci Lig'e yükseldi.

Vangücü Kadın Futbol Takımı'nın şampiyonluk kupasını, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Faruk Budak verdi. Takımın Teknik Direktörü ve Antrenörü Mecit Tekin, takım yöneticisi olan eşi Canan Tekin ve futbolcular ile meşale yakıp, halay çekerek 2'nci Lig'e çıkmayı kutladı. Futbolcu kızlar da sahada sevinç gösterileri yaptı.

'İNANDIK VE BAŞARDIK'

Gidilen bazı maçlarda masrafları kendi cebinden karşıladığını anlatan Mecit Tekin, "Vangücü Spor Kulübü olarak ilk başladığımız andan itibaren inandık. Bizim hedefimiz, Süper Lig. Tabii bunun öncesinde 2'nci Lig, sonra 1'inci Lig'e çıkmamız gerekir. Bu süre zarfında bize en çok destek veren, bugünlere getiren, maddi- manevi desteklerini esirgemeyen Van Valimiz Sayın Ozan Balcı başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Çelikel'e çok teşekkür ediyoruz. Sporcularım bütün zorluklar ile mücadele etti. Hiçbir zaman mücadelelerinden vazgeçmediler. İnandık ve başardık. 'Bu takımı 2'nci Lig'e çıkacağız' dedik ve hedefimize ulaştık. 3'üncü Lig 20'nci grupta 54 gol atıp, 4 gol yiyerek şampiyon olduk. Play-off maçları sonrası Play-in maçlarına çıktık. Toplamda 5 maçın 4'ünü kazandık, 1 maçı da kaybettik ve nihayetinde şampiyon olduk. Şu an 2'nci Lig'deyiz. Bütün Van halkına hayırlı, uğurlu olsun. Bursa'nın Merinos Demiryol Spor'u ile oynayacaktık. Rakip takım gelmeyince maçı, hükmen 3-0 kazandık. Bu süreçten sonra yükümüz daha ağır. Sayın Valimizin bundan önce vermiş olduğu desteklerini sürdürmelerini ve Van halkının da takımlarına destek olmalarını istiyoruz. Van'ın değerli iş insanlarından, resmi kurumlarından destekler bekliyoruz. Van, sportif anlamda görüldüğü kadarıyla biraz sahipsiz görünüyor. Çok kaliteli, yetenekli gençlerimiz var. Bu gençlere sahip çıkılması lazım" dedi.

'AİLELER, BENİ AĞLAYARAK TEBRİK ETTİ'

Takımdaki birçok futbolcunun ailelerinin ikna edildiğini hatırlatan Tekin, "Gerçekten çok mutluyum. Niye mutluyum? İlk başladığımız günlerde sporcularımıza aileleri izin vermiyordu. Çekine çekine geliyorlardı. Aileleri ile iletişime geçip, ikna ettim. Başta çocuklarını futbola göndermeyen ailelerden bazıları, takım şampiyon olduktan sonra beni arayıp tebrik etti. Arayan aileler, beni ağlayarak tebrik etti. Bu da beni duygulandırdı. Arayanlar, kızlarını futbola gönderdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Bu takımı kurarken birçok olumsuz tepki ile karşılaşıyorduk. 'Van'da kadın futbol takımı mı olur', 'Kadınlar futbol mu oynar´ gibi tepkiler ile karşılaşıyorduk. Ama başarılı olunca, bizden ilham alan başka takımlar da kuruldu" diye konuştu.

'ŞİMDİ AİLELERİMİZ BİZİ DESTEKLİYOR'

Kaptan Nalin Keve ise "Şu an 2'nci Ligdeyiz. Bu konuda emek sarf eden bütün takım arkadaşlarımı ve antrenörümüze teşekkür ediyoruz. Van'ı, 2'nci Lig'de temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. İlk başladığımız zamanlarda ailelerimiz karşı çıkıyordu. Mecit Hocamızın ailelerimizi ikna etmesi ile futbola başladık. Şimdi ailelerimiz bizi destekliyor. Onların da destekleri ile bu işi başardık" dedi.