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        Fanatik damada, gelinden Fenerbahçe formalı sürpriz

        HAKKARİ'ninÇukurca ilçesinde Çınar Taş (20), düğününde gelinlik üzerine Fenerbahçe forması giyerek alana geldi. Kendisi de fanatik Fenerbahçeli olan damat Ömer Taş (24), büyük mutluluk yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:29 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:30
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        Fanatik damada, gelinden Fenerbahçe formalı sürpriz
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        HAKKARİ'ninÇukurca ilçesinde Çınar Taş (20), düğününde gelinlik üzerine Fenerbahçe forması giyerek alana geldi. Kendisi de fanatik Fenerbahçeli olan damat Ömer Taş (24), büyük mutluluk yaşadı.

        Çukurca ilçesinde yaşayan Ömer Taş ve Çınar Taş, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki okulun önünde 2 gün 2 gece süren düğünle dünyaevine girdi. Fenerbahçeli olan çiftten Çınar Taş, düğün alanına gelinliğin üzerine giydiği Fenerbahçe formasıyla girdi. Eşini Fenerbahçe forması ile gören damat Taş, büyük mutluluk yaşadı. Çift davetlilerin de eşlik etmesiyle eğlendi.

        Fenerbahçe forması giymeyi düğün öncesi planladığını belirten Çınar Taş, "Ben ve eşim fanatik Fenerbahçeliyiz. Eşime sürpriz yapmak istedim ve aşırı heyecanlıydım. Forma ile düğün alanına geldiğimi gören eşim çok mutlu oldu" dedi.

        Ömer Taş ise "Düğünde hem sevdiğimiz şarkının çalması hem de eşimin sürprizine çok şaşırdım ve beklemiyordum. Unutulmayacak bir anıya imza attık" diye konuştu.

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