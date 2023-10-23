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        Van'da 12 yıl önceki depremde hayatını kaybedenler anıldı

        VAN´ınErciş ilçesinde, 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 644 kişi, mezarları başında anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:59 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:00
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        Van'da 12 yıl önceki depremde hayatını kaybedenler anıldı
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        VAN´ınErciş ilçesinde, 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 644 kişi, mezarları başında anıldı.

        Kentte 23 Ekim 2011'de merkez üssü Tabanlı Mahallesi olan 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Van ve Erciş ilçesinde 644 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi de yaralandı. Depremin yıl dönümünde Erciş ilçesinde anma programı düzenlendi. Seyit Muhammed Kabristanı´nda bulunan deprem şehitleri için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Daha sonra da depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Programa Erciş Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, 108´inci Topçu Alay Komutanı Kurmay Albay Melih Akdağ, Erciş İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, Erciş Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve kurum amirleri katıldı.

        `İLİMİZ BÜYÜK ACILAR YAŞADI´

        Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, kabir ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, böyle afetlerin tekrar yaşanmaması temennisinde bulunarak, "23 Ekim 2011 ve 9 Kasım tarihinde Erciş ilçemiz ve kadim şehrimiz Van´ı etkileyen depremin yıl dönümü nedeniyle bugün depremde hayatını kaybeden 644 vatandaşımızı kabirleri başında seneidevriyelerinde rahmetle yad etmek için, unutmadığımız, unutmayacağımızı göstermek için kabirleri başında ziyaret ettik. Rabbim onlara rahmet eylesin. 2011 yıldın da ülkemiz, Van ilimiz ve ilçemiz büyük acılar yaşadı. Yalnız Vanlılar o gün şunu gördü ki; devletimizin bütün kurumları, bütün imkanlarını seferber ederek hızlı bir şekilde depremden etkilenen vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmek için yekvücut olup gayret gösterdiler. Aynı zamanda 81 ilimizde, 922 ilçemizde tüm vatandaşlarımız Vanlıların yalnız olmadığını göstermek için seferber oldu. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet diliyorum" dedi.

        DHA-Genel - Türkiye-Van / Erciş - Barış KUL

        2023-10-23 11:58:44

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