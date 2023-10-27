Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da öğretmen ve öğrencilerden 100'üncü yıl klibi

        VAN'ınErciş ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla klip hazırladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:59 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da öğretmen ve öğrencilerden 100'üncü yıl klibi
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN'ınErciş ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla klip hazırladı.

        İlçede görev yapan 6 öğretmen ve 12 öğrenci tarafından hazırlanan klipte, Atatürk'ün diliyle yazılan ve balonlara bağlanarak gökyüzüne bırakılan mektupların bugünlerde çocuklara ulaştırılması konu alındı. Mektupları alıp içindeki "Cumhuriyetimiz sizlere emanettir" mesajını okuyan çocuklar duygulandıklarını ve mutlu olduklarını ifade etti.

        Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Birim Yöneticisi Ayşenur Polat, Cumhuriyet´in 100'üncü yılı nedeniyle farklı bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi. Polat, "Gönüllü öğretmen ve öğrencilerimizle konuştuk ve 1923'ü ele aldık. Ata'nın diliyle bir mektup yazalım, dedik. 1923' te yazılan mektupları balonlara iliştirdik ve bu balonlar farklı tarihlerden başlayarak 2023' e kadar çocuklarımıza ulaştı. Mektupları alan çocuklarımız Ata'nın onlara yazdığı 'Cumhuriyetimiz sizlere emanettir', mektubunu okuyup, mutlu oldular" dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Taraftar otele geldi, Burak Yılmaz sakinleştirdi
        Taraftar otele geldi, Burak Yılmaz sakinleştirdi
        Mersin Limanı'nda 610 kilo kokain ele geçirildi!
        Mersin Limanı'nda 610 kilo kokain ele geçirildi!
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı!
        Polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı!
        As bayrakları as!
        As bayrakları as!
        Otobüs durağında gördüğü kişilere kurşun yağdırdı!
        Otobüs durağında gördüğü kişilere kurşun yağdırdı!
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi

        Benzer Haberler

        Van Gölü kıyıları, "Sahil Yolu" ve 1100 dönümlük park projesiyle güzelleşti...
        Van Gölü kıyıları, "Sahil Yolu" ve 1100 dönümlük park projesiyle güzelleşti...
        Van'da meme kanseri konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla yürüyüş dü...
        Van'da meme kanseri konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla yürüyüş dü...
        Van'da evlat eylemine katılan anne: Kızım 'Teslim ol', şu ana kadar 46 kişi...
        Van'da evlat eylemine katılan anne: Kızım 'Teslim ol', şu ana kadar 46 kişi...
        Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemler...
        Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemler...
        Hakkari'de soğutma tedavisine ihtiyacı olan bebek, ambulans helikopterle Va...
        Hakkari'de soğutma tedavisine ihtiyacı olan bebek, ambulans helikopterle Va...
        Van'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Van'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı