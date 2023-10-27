Van'da öğretmen ve öğrencilerden 100'üncü yıl klibi VAN'ınErciş ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla klip hazırladı.

VAN'ınErciş ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla klip hazırladı.

İlçede görev yapan 6 öğretmen ve 12 öğrenci tarafından hazırlanan klipte, Atatürk'ün diliyle yazılan ve balonlara bağlanarak gökyüzüne bırakılan mektupların bugünlerde çocuklara ulaştırılması konu alındı. Mektupları alıp içindeki "Cumhuriyetimiz sizlere emanettir" mesajını okuyan çocuklar duygulandıklarını ve mutlu olduklarını ifade etti.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Birim Yöneticisi Ayşenur Polat, Cumhuriyet´in 100'üncü yılı nedeniyle farklı bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi. Polat, "Gönüllü öğretmen ve öğrencilerimizle konuştuk ve 1923'ü ele aldık. Ata'nın diliyle bir mektup yazalım, dedik. 1923' te yazılan mektupları balonlara iliştirdik ve bu balonlar farklı tarihlerden başlayarak 2023' e kadar çocuklarımıza ulaştı. Mektupları alan çocuklarımız Ata'nın onlara yazdığı 'Cumhuriyetimiz sizlere emanettir', mektubunu okuyup, mutlu oldular" dedi.