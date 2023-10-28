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        Muş'taki hasta, ambulans helikoptere Van'a ulaştırıldı

        MUŞ'ta,hastaneye başvuran ve doktorların tip 1 aort diseksiyonu tanısı koyduğu Zeynel Ateş (51), bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle Van'daki hastaneye ulaştırılarak ameliyata alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 20:22 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:25
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        Muş'taki hasta, ambulans helikoptere Van'a ulaştırıldı
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        MUŞ'ta,hastaneye başvuran ve doktorların tip 1 aort diseksiyonu tanısı koyduğu Zeynel Ateş (51), bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle Van'daki hastaneye ulaştırılarak ameliyata alındı.

        Muş Devlet Hastanesine başvuran Zeynel Ateş'e doktorlar tarafından yapılan ilk muayenede tip 1 aort diseksiyonu tanısı konuldu. Hastanın buradan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesi kararı alındı. Bunun üzerine Ateş'in yakınları, yetkililerden ambulans helikopter talebinde bulundu. Ambulans helikopterin başka bir görevde olması nedeniyle, hasta kara ambulansı ile yola çıktı. Malazgirt ilçesine kadar ambulansla getirilen Ateş, buradan da ambulans helikoptere nakli yapılarak Van'a ulaştırıldı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zeynel Ateş, ameliyata alındı.

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