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        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama

        VAN'dapolisingöçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 16 organizatör şüphelisinden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 09:21 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:25
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        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama
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        VAN'dapolisingöçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 16 organizatör şüphelisinden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere 23-26 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 16 organizater şüphelisi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 10'u serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el konuldu.

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