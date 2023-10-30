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        Van'da 'torbacı' operasyonunda 3 gözaltı

        VAN'dapolisin 'torbacı'diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 kilo 400 gram esrar ile 915 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 09:40 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:45
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        Van'da 'torbacı' operasyonunda 3 gözaltı
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        VAN'dapolisin 'torbacı'diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 kilo 400 gram esrar ile 915 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu ticareti ve nakli yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda adresleri belirlenen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda  3 kilo 400 gram esrar ile 915 gram metamfetamin ele geçirildi.

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