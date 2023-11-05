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        Şehit sözleşmeli er için Van'da uğurlama töreni

        VAN'ınBaşkale ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş´ın cenazesi, Van´da düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 10:22 Güncelleme: 05.11.2023 - 10:25
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        Şehit sözleşmeli er için Van'da uğurlama töreni
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        VAN'ınBaşkale ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş´ın cenazesi, Van´da düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

        Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş için Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve askeri erkan katıldı. Şehit Sözleşmeli Er Samet Bektaş Bektaş'ın cenazesi, duaların ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

        DHA-Genel - Türkiye-Van - VAN-DHA

        2023-11-05 10:22:28

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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