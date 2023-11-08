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        İstinat duvarına çarpan TIR'ın şoförü yaralandı

        VAN'ınGürpınar ilçesinde istinat duvarına çarpan İran plakalı TIR´ın şoförü yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:35 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:43
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        İstinat duvarına çarpan TIR'ın şoförü yaralandı
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        VAN'ınGürpınar ilçesinde istinat duvarına çarpan İran plakalı TIR´ın şoförü yaralandı. 

        Kaza, sabah saatlerinde Gürpınar ilçesi Zernek Barajı mevkisinde meydana geldi. Van yönündeki Başkale yönüne giden İran plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp istinat duvarına çarparak yan yattı. Kazada, araçta sıkışan şoför, yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla şoförü çıkardı. İsmi öğrenilemeyen şoför, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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