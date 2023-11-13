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        20 yıldır aranan cinayet şüphelisi, dron destekli operasyonla yakalandı

        BİTLİS'tekasten adam öldürme suçundan 20 yıldır aranan M.B., Mutki ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen dron destekli operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 13.11.2023 - 09:50
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        20 yıldır aranan cinayet şüphelisi, dron destekli operasyonla yakalandı
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        BİTLİS'tekasten adam öldürme suçundan 20 yıldır aranan M.B., Mutki ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen dron destekli operasyonla yakalandı.

        Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen keşif, gözetleme ve istihbari çalışmalar sonucunda Mutki ilçesinde bir adrese dron destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 2003 yılında işlenen bir cinayet nedeniyle 'kasten adam öldürme' suçundan arama kaydı bulunan M.B., jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı, hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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