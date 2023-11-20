Van ve Hakkari'de kar yağışı (4)
KARALTINDAOTLATTILAR
Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, karın etkili olduğu kırsal mahallelerde çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürerken, Bahçesaray'da besiciler, kar altında koyunlarını otlattı. Özalp ve Saray ilçelerinde de yolda kalan araçlar, iş makinelerinin yolu açması ile hareket etti.
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