Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van ve Hakkari'de kar yağışı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 13:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van ve Hakkari'de kar yağışı (4)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARALTINDAOTLATTILAR

        Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, karın etkili olduğu kırsal mahallelerde çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürerken, Bahçesaray'da besiciler, kar altında koyunlarını otlattı. Özalp ve Saray ilçelerinde de yolda kalan araçlar, iş makinelerinin yolu açması ile hareket etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Savaş alanı gibi! Sarıyer'deki hasar ortaya çıktı
        Savaş alanı gibi! Sarıyer'deki hasar ortaya çıktı
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        Rebic rüzgarı!
        Rebic rüzgarı!
        Bartın'da şiddetli sağanak paniği!
        Bartın'da şiddetli sağanak paniği!
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Anne ve 3 çocuğu selde can verdi!
        Anne ve 3 çocuğu selde can verdi!
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım

        Benzer Haberler

        Van ve Hakkari'de kar yağışı (3)
        Van ve Hakkari'de kar yağışı (3)
        Van Gölü'ne hakim dağdaki kale kalıntısının turizme kazandırılması talebi
        Van Gölü'ne hakim dağdaki kale kalıntısının turizme kazandırılması talebi
        Van'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti
        Van'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti
        Van ve Hakkari'de kar yağışı
        Van ve Hakkari'de kar yağışı
        MHP'li Kılıç: Artık çocuklar ölmesin, hastaneler bombalanmasın
        MHP'li Kılıç: Artık çocuklar ölmesin, hastaneler bombalanmasın
        MHP'nin Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı Van'da yapıldı
        MHP'nin Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı Van'da yapıldı