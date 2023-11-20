Van'da firari hükümlü yakalandı

VAN'dakesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün saklandığı adresi tespit etti. Ekipler, Erciş ilçesindeki adrese operasyon düzenledi. Pencereden atlayıp, kaçmaya çalışan firari hükümlü ekiplerce yakalandı. İşlemleri sonrası hükümlü, cezaevine gönderildi.