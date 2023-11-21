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        Van'da kar nedeniyle 142 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

        VAN'daiki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent genelinde 142 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 08:38 Güncelleme: 21.11.2023 - 08:40
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        Van'da kar nedeniyle 142 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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        VAN'daiki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent genelinde 142 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor.

        Van'da belirli aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı. Karın en etkili olduğu Van-Bahçesaray ile Van-Hakkari kara yolunda yolun kapanmaması için Karayolları ekipleri sürekli kar temizleme çalışması yapıyor. Kardan dolayı kent genelinde 53 mahalle ve 89 mezra olmak üzere toplam 142 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi karla mücadale ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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