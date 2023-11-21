Van'da kar nedeniyle 142 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
VAN'daiki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent genelinde 142 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor.
VAN'daiki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent genelinde 142 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor.
Van'da belirli aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı. Karın en etkili olduğu Van-Bahçesaray ile Van-Hakkari kara yolunda yolun kapanmaması için Karayolları ekipleri sürekli kar temizleme çalışması yapıyor. Kardan dolayı kent genelinde 53 mahalle ve 89 mezra olmak üzere toplam 142 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi karla mücadale ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
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