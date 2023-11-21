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        Van'da jandarma kaçakçılara göz açtırmadı; 47 gözaltı

        VAN'dajandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:30
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        Van'da jandarma kaçakçılara göz açtırmadı; 47 gözaltı
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        VAN'dajandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-19 Kasım 2023 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Bu kapsamda 47 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 20 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 6 gram afyon sakızı, 6 bin 984 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında; 47 anne ve anne adayına farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim verildiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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