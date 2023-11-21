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        Çuvallarda 1 ton 150 kilo toz esrar ele geçirildi

        VAN'ınBaşkale ilçesinde, çuvallarda 1 ton 150 kilo toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:50
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        Çuvallarda 1 ton 150 kilo toz esrar ele geçirildi
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        VAN'ınBaşkale ilçesinde, çuvallarda 1 ton 150 kilo toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli, tutuklandı.

        Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başkale ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar aldı. Polis ekiplerinin araziye bırakılmış çuvallar içerisinde 1 ton 150 kilo toz esrar ele geçirdiği operasyonda İran uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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