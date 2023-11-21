VAN'ınBaşkale ilçesinde, çuvallarda 1 ton 150 kilo toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli, tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başkale ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar aldı. Polis ekiplerinin araziye bırakılmış çuvallar içerisinde 1 ton 150 kilo toz esrar ele geçirdiği operasyonda İran uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

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