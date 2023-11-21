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        Van'da 370 iş makinesiyle karla mücadele

        VAN'daetkili olan kar yağışı sonrası kapanan 142 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü ve 600 personelin görev aldığı çalışmalarda 370 iş makinesi ile kar temizliği yapılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 17:58 Güncelleme: 21.11.2023 - 18:05
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        Van'da 370 iş makinesiyle karla mücadele
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        VAN'daetkili olan kar yağışı sonrası kapanan 142 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü ve 600 personelin görev aldığı çalışmalarda 370 iş makinesi ile kar temizliği yapılıyor.

        Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası 142 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadale ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. 600 personelin görev aldığı çalışmalar, 370 iş makinesiyle yürütülüyor. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye kadar ulaştığı bölgede, ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürürken, şu ana kadar 60 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açıldı.

        Geziyurt Mahallesi'nde yaşayan Samet Avcı, geçmişte mahalle yollarının günlerce kapalı kaldığını ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarından memnunuz. Yollarımız aynı gün içinde ulaşıma açılıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Nedeyse yollarımız hiçbir zaman kapalı bırakılmıyor. Biz aramasak bile ekipler gelip yolumuzu açıyorlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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