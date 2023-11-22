Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Eskrimci babanın yetiştirdiği çocuklarından madalya

        VANEskrim İl Temsilcisi ve 2'nci Kademe Eskrim Antrenörü Aziz Saydut (45), salon olmamasına rağmen başladığı eskrim sporunda 4'ü kendi çocuğu, 8 sporcuya antrenörlük yapıyor. Saydut, 2021 Türkiye Şampiyonası'nda kılıç ve flörede üçüncülük kazanırken, çocukları da geçen yıl kazandıkları madalyalarla babalarını gururlandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskrimci babanın yetiştirdiği çocuklarından madalya
        ABONE OL
        ABONE OL

        VANEskrim İl Temsilcisi ve 2'nci Kademe Eskrim Antrenörü Aziz Saydut (45), salon olmamasına rağmen başladığı eskrim sporunda 4'ü kendi çocuğu, 8 sporcuya antrenörlük yapıyor. Saydut, 2021 Türkiye Şampiyonası'nda kılıç ve flörede üçüncülük kazanırken, çocukları da geçen yıl kazandıkları madalyalarla babalarını gururlandırdı.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 25 yıldır sağlık teknikeri olarak görev yapan 4 çocuk babası Aziz Saydut, 5 yıldır jimnastik 1'inci kademe antrenörlüğü ile Eskrim İl Temsilcisi ve 2'nci Kademe Eskrim antrenörlüğünü gönüllü olarak yapıyor. Salon olmamasına rağmen başladığı eskrim sporunda hedeflerinin peşinden koşarak, kendisi gibi genç sporcular yetiştiren Saydut, 4'ü kendi çocuğu, 8 sporcuya antrenörlük yapıyor. Çocukları Limen Berat (15) ile Süer Bulut Aras (12), Nesli Melek (12) ile Ahsen Zeynep Saydut (8) ve diğer 4 sporcusuyla yarışmalara katılan Saydut, 2021 yılında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kılıç ve flörede üçüncülük kazandı. Geçen yıl Malatya'da düzenlenen bölgesel şampiyonada ise Saydut'un çocukları Süer Bulut ile Nesli Melek, 2 birincilik, Antalya'daki uluslararası şampiyonada ise 1 ikincilik, 1 üçüncülük elde etti.

        'ÖRNEK ALDILAR'

        Eskrim İl Temsilcisi Aziz Saydut, "Van'da kılıç branşında sporcular yetiştirmeye başladım. Aynı zamanda kendim de yarışmalara katıldım. 2021 yılında katıldığımız ilk şampiyonada kılıç ve flöre yarışmasında 2 Türkiye üçüncülüğü elde ettim. Bu Van'a gelen ilk madalyalardı. Çocuklarım benden örnek alıp bu spora başladı. Bir yandan onları yetiştirdim, diğer yandan kendim de onlarla birlikte yarışmalara katıldım. Şu an toplamda 8 sporcum var, 4'ü benim çocuklarım. 7 yıldır ciddi anlamda bu sporu yapıyoruz. Tabii bu sporu yaparken salona ve malzeme ihtiyacımız var. Daha çok sporcu yetişmemiz için 14 metre uzunluğunda bir salona ihtiyaç duyuyoruz. Bu isteğimizi de bildirdik. Gençlik Spor İl Müdürlüğü, yeni salon yapıyor ve bize de salon verileceği belirtildi. Türkiye şampiyonasında derecelerimiz oldu. Uluslararası şampiyonada üçüncülüklerimiz, ikinciliklerimiz ve bölgeselde de birinciliklerimiz oldu. Şu ana kadar 14 madalya kazandık" dedi.

        'ÇOCUKLARIMLA AYNI SPORU YAPMAK MUTLU EDİYOR'

        Çocukları Süer Bulut Aras ile Nesli Melek'in, geçen yıl bölgesel yarışmada 2 birincilik ile Antalya'da düzenlenen Uluslararası şampiyonada ikinci ve üçüncü geldiğini de anlatan Saydut, "Tek hedefimiz önümüzdeki yıl Atina'da düzenlenecek olan uluslararası şampiyonada iyi bir derece almak. Bunun için çalışıyoruz. Bir baba olarak çocuklarıma antrenörlük yapmak beni gururlandırıyor. Onlarla birlikte sporcu olarak da aynı yarışmalara katılmak da beni ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu.

        'ESKRİM SPORU İÇİN SALON İSTİYORUZ'

        Kardeşi Nesli Melek ile çalışmalarını sürdüren Süer Bulut ise "Babamızın bize antrenörlük yapması bizi mutlu ediyor. Bu spora büyük ağabeyimizin sayesinde başladık. Ağabeyimiz Limen Berat, bu spora başlayınca, 'Neden biz de yapmayalım?' dedik. Bu talebimizi babamıza illettik. Sonra da başladık. Birçok madalya kazandık. Tek isteğimiz bu spora uygun bir salonun yapılması" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı! İşte son veri!
        İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı! İşte son veri!
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        Montella’nın ağabeyi rahatsızlandı! Milli Takım uçağı Münih'e indi
        Montella’nın ağabeyi rahatsızlandı! Milli Takım uçağı Münih'e indi
        İçinde 600 bin TL'lik altın vardı! Halı yıkamaya gitti!
        İçinde 600 bin TL'lik altın vardı! Halı yıkamaya gitti!
        "Kazanmak için yaratılmış"
        "Kazanmak için yaratılmış"
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        Eski kocasını silahla vurdu! Serbest!
        Eski kocasını silahla vurdu! Serbest!
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Serdar Ali Çelikler: Şampiyonada başarılı olacağız
        Serdar Ali Çelikler: Şampiyonada başarılı olacağız
        5 öğrenciye cinsel istismar! Yurt eğitmeni tutuklandı!
        5 öğrenciye cinsel istismar! Yurt eğitmeni tutuklandı!
        Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye
        Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye
        O kişiler çocuk işçi çalıştıramaz
        O kişiler çocuk işçi çalıştıramaz
        EURO 2024'e lider gidiyoruz!
        EURO 2024'e lider gidiyoruz!
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        Küçükçekmece'de iki kişi üçüncü kattan düştü: 1 ölü
        Küçükçekmece'de iki kişi üçüncü kattan düştü: 1 ölü
        Binance 4.3 milyar dolar ceza ödeyecek
        Binance 4.3 milyar dolar ceza ödeyecek
        Feci kazada bir aile yok oldu! 4 ölü, 1 ağır yaralı
        Feci kazada bir aile yok oldu! 4 ölü, 1 ağır yaralı

        Benzer Haberler

        Van Büyükşehir Belediyesi 600 personelle karla mücadele ediyor
        Van Büyükşehir Belediyesi 600 personelle karla mücadele ediyor
        Van'da 370 iş makinesiyle karla mücadele
        Van'da 370 iş makinesiyle karla mücadele
        Van'da 90 bin metrekare alana yapılan park hizmete sunuldu
        Van'da 90 bin metrekare alana yapılan park hizmete sunuldu
        Van'da çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli tutuklandı
        Van'da çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli tutuklandı
        Van'da karla mücadele çalışması çalışmaları devam ediyor
        Van'da karla mücadele çalışması çalışmaları devam ediyor
        Van Milli Eğitim Müdürü Aras, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Van Milli Eğitim Müdürü Aras, basın mensuplarıyla bir araya geldi