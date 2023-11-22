Eskrimci babanın yetiştirdiği çocuklarından madalya VANEskrim İl Temsilcisi ve 2'nci Kademe Eskrim Antrenörü Aziz Saydut (45), salon olmamasına rağmen başladığı eskrim sporunda 4'ü kendi çocuğu, 8 sporcuya antrenörlük yapıyor. Saydut, 2021 Türkiye Şampiyonası'nda kılıç ve flörede üçüncülük kazanırken, çocukları da geçen yıl kazandıkları madalyalarla babalarını gururlandırdı.

VANEskrim İl Temsilcisi ve 2'nci Kademe Eskrim Antrenörü Aziz Saydut (45), salon olmamasına rağmen başladığı eskrim sporunda 4'ü kendi çocuğu, 8 sporcuya antrenörlük yapıyor. Saydut, 2021 Türkiye Şampiyonası'nda kılıç ve flörede üçüncülük kazanırken, çocukları da geçen yıl kazandıkları madalyalarla babalarını gururlandırdı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 25 yıldır sağlık teknikeri olarak görev yapan 4 çocuk babası Aziz Saydut, 5 yıldır jimnastik 1'inci kademe antrenörlüğü ile Eskrim İl Temsilcisi ve 2'nci Kademe Eskrim antrenörlüğünü gönüllü olarak yapıyor. Salon olmamasına rağmen başladığı eskrim sporunda hedeflerinin peşinden koşarak, kendisi gibi genç sporcular yetiştiren Saydut, 4'ü kendi çocuğu, 8 sporcuya antrenörlük yapıyor. Çocukları Limen Berat (15) ile Süer Bulut Aras (12), Nesli Melek (12) ile Ahsen Zeynep Saydut (8) ve diğer 4 sporcusuyla yarışmalara katılan Saydut, 2021 yılında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kılıç ve flörede üçüncülük kazandı. Geçen yıl Malatya'da düzenlenen bölgesel şampiyonada ise Saydut'un çocukları Süer Bulut ile Nesli Melek, 2 birincilik, Antalya'daki uluslararası şampiyonada ise 1 ikincilik, 1 üçüncülük elde etti.

'ÖRNEK ALDILAR'

Eskrim İl Temsilcisi Aziz Saydut, "Van'da kılıç branşında sporcular yetiştirmeye başladım. Aynı zamanda kendim de yarışmalara katıldım. 2021 yılında katıldığımız ilk şampiyonada kılıç ve flöre yarışmasında 2 Türkiye üçüncülüğü elde ettim. Bu Van'a gelen ilk madalyalardı. Çocuklarım benden örnek alıp bu spora başladı. Bir yandan onları yetiştirdim, diğer yandan kendim de onlarla birlikte yarışmalara katıldım. Şu an toplamda 8 sporcum var, 4'ü benim çocuklarım. 7 yıldır ciddi anlamda bu sporu yapıyoruz. Tabii bu sporu yaparken salona ve malzeme ihtiyacımız var. Daha çok sporcu yetişmemiz için 14 metre uzunluğunda bir salona ihtiyaç duyuyoruz. Bu isteğimizi de bildirdik. Gençlik Spor İl Müdürlüğü, yeni salon yapıyor ve bize de salon verileceği belirtildi. Türkiye şampiyonasında derecelerimiz oldu. Uluslararası şampiyonada üçüncülüklerimiz, ikinciliklerimiz ve bölgeselde de birinciliklerimiz oldu. Şu ana kadar 14 madalya kazandık" dedi.

'ÇOCUKLARIMLA AYNI SPORU YAPMAK MUTLU EDİYOR'

Çocukları Süer Bulut Aras ile Nesli Melek'in, geçen yıl bölgesel yarışmada 2 birincilik ile Antalya'da düzenlenen Uluslararası şampiyonada ikinci ve üçüncü geldiğini de anlatan Saydut, "Tek hedefimiz önümüzdeki yıl Atina'da düzenlenecek olan uluslararası şampiyonada iyi bir derece almak. Bunun için çalışıyoruz. Bir baba olarak çocuklarıma antrenörlük yapmak beni gururlandırıyor. Onlarla birlikte sporcu olarak da aynı yarışmalara katılmak da beni ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu.

'ESKRİM SPORU İÇİN SALON İSTİYORUZ'

Kardeşi Nesli Melek ile çalışmalarını sürdüren Süer Bulut ise "Babamızın bize antrenörlük yapması bizi mutlu ediyor. Bu spora büyük ağabeyimizin sayesinde başladık. Ağabeyimiz Limen Berat, bu spora başlayınca, 'Neden biz de yapmayalım?' dedik. Bu talebimizi babamıza illettik. Sonra da başladık. Birçok madalya kazandık. Tek isteğimiz bu spora uygun bir salonun yapılması" ifadelerini kullandı.