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        Depremde 20 yakını ve öğrencisini kaybetti, acısını eğitim vererek unutmaya çalışıyor

        KAHRAMANMARAŞmerkezli depreme, Hatay'ın Defne ilçesinde yaşadığı apartmanda yakalanan ve eşi ile son anda kurtulan 38 yıllık öğretmen Naci Ürker (60), 20'ye yakın akraba ve öğrencisini kaybetti. Depremin ardından tayinini istediği Van´ın Tuşba ilçesinde Göllü Mahallesi'nde 40 öğrencisi bulunan ilkokula atanan Ürker, "Öğrencilere ders vererek depremin acısını unutmaya çalışıyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 09:38 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:40
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        Depremde 20 yakını ve öğrencisini kaybetti, acısını eğitim vererek unutmaya çalışıyor
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        KAHRAMANMARAŞmerkezli depreme, Hatay'ın Defne ilçesinde yaşadığı apartmanda yakalanan ve eşi ile son anda kurtulan 38 yıllık öğretmen Naci Ürker (60), 20'ye yakın akraba ve öğrencisini kaybetti. Depremin ardından tayinini istediği Van´ın Tuşba ilçesinde Göllü Mahallesi'nde 40 öğrencisi bulunan ilkokula atanan Ürker, "Öğrencilere ders vererek depremin acısını unutmaya çalışıyorum" dedi.

        Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 11 ili etkileyen depremlere Hatay'ın Defne ilçesinde yaşadığı apartmanda eşi Hatice ile birlikte yakalanan 4 çocuk babası Naci Ürker, evi büyük hasar görünce tayinini Van'a istedi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan kızı Hediye Ürker Doğan ile YYÜ Tıp Fakültesi 5'inci sınıfta okuyan oğlu Muhammed Ürker'in yanına yerleşen öğretmen Ürker, Tuşba ilçesine bağlı Göllü Mahallesi'nde 2 ücretli öğretmenin görev yaptığı 40 öğrencisi bulunan ilkokula atandı. Ürker'in ikinci kızı Merve Ülker de Hatay Devlet Hastanesi´nde pratisyen olarak görev yapıyor.

        'DEPREMDE EVİMİZ AĞIR HASAR GÖRDÜ'

        Ürker, öğretmenlik mesleğine 1986 yılında Hakkari'inin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere beldesine bağlı Yaylacık mezrası ilkokulunda başladığını belirterek, "6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde evimiz ağır hasar gördü. Ben ve eşim son anda kurtulduk. Depremde yakınlarımın yanı sıra öğrencilerimi kaybettim. 38 yıldır öğretmenlik yapıyorum. En son Hatay'ın Defne ilçesindeki Cengiz Topel İlkokulunda müdür yardımcısı olarak görev yaptım. Depremde evimiz ağır hasar gördü. Ben de tayinimi Van'a istedim. Bir kızım burada doktor, oğlum da buradaki üniversitede Tıp Fakültesi´nde okuyor. Onların yanına yerleştim" dedi.

        Tuşba ilçesine bağlı Göllü İlkokulu'nda 1 ve 2'nci sınıflara eğitim verdiğini ve okulun müdürlüğünü de yaptığını söyleyen Ülker, "Eşim de depremde çok sayıda yakınını kaybetti. Burada her ders öncesi öğrencilerime depreme karşı neler yapmaları gerektiğini anlatıyorum. Sonra da ders işliyoruz. Öğrencilere ders vererek depremin acısını unutmaya çalışıyorum. Tüm öğretmenlerin de gününü kutluyor, şehit olan öğretmen meslektaşlarıma da Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

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