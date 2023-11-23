Vanlı çocuklar, ölen Filistinli akranları için ağaçlara balon astı
VAN'ınErciş ilçesindeki Kur'an kursuna giden 30 öğrenci, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren çocuklar için ağaçların dallarına balonlar astı.
VAN'ınErciş ilçesindeki Kur'an kursuna giden 30 öğrenci, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren çocuklar için ağaçların dallarına balonlar astı.
İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, çocukları da etkiledi. Erciş'in Tekevler Mahallesi'ndeki İlçe Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kursuna giden 6-7 yaş arası 30 öğrenci, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen çocuklar için kursun önündeki ağaçların dallarına balonlar astı, savaş istemediklerini söyledi.
Kur'an kursu eğitmeni Yusuf Sekvan, "Çocuklarımız televizyonlarda gördüğü bebek ölümlerinden oldukça etkileniyor. Bu durum en çok onları üzüyor. Bugün de bu katliamlara dikkat çekmek için bir araya gelip, ağaçlara balon asarak tepkilerini dile getirdiler. Umarız bu savaş biter ve daha fazla can kayıpları yaşanmaz" dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.