Van'da apandisit teşhisi konulan hasta için ambulans helikopter havalandı

VAN'ınBahçesarayilçesinde apandisit teşhisi konulan Zeki Baran (36), ambulans helikopter ile kent merkezine sevk edildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne şiddetli karın ağrısı şikayeti ile gelen ve apandisit teşhisi konulan Zeki Baran, ileri tetkik ve tedavi için Van'a gönderilmesine karar verildi. Bunun üzerine havalanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, Baran'ın Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Baran'ın tedavisine başlanırken, durumunun iyi olduğu belirtildi. Yakınları ise Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.