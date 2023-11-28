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        Van'da apandisit teşhisi konulan hasta için ambulans helikopter havalandı

        VAN'ınBahçesarayilçesinde apandisit teşhisi konulan Zeki Baran (36), ambulans helikopter ile kent merkezine sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:45
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        Van'da apandisit teşhisi konulan hasta için ambulans helikopter havalandı
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        VAN'ınBahçesarayilçesinde apandisit teşhisi konulan Zeki Baran (36), ambulans helikopter ile kent merkezine sevk edildi.

        Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne şiddetli karın ağrısı şikayeti ile gelen ve apandisit teşhisi konulan Zeki Baran, ileri tetkik ve tedavi için Van'a gönderilmesine karar verildi. Bunun üzerine havalanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, Baran'ın Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Baran'ın tedavisine başlanırken, durumunun iyi olduğu belirtildi. Yakınları ise Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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