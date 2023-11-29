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        Prof. Dr. Ahmet Ercan: Van'ın, Erek Dağı'na doğru kaydırılması lazım

        DEPREMuzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Van'ın, gelecekte olası bir depreme hazırlıklı olması gerektiğini söyleyerek, "Van'ı Erek Dağı'na doğru kaydırmamız gerekiyor, bu şart. Eğer Van, Erek Dağı'na doğru kaydırılmazsa şu anki nüfusu yaklaşık 1,5 milyon olan Van'ı 2035-2050 yıllarında çok büyük bir yıkım bekleyebilir. Çünkü 2 deprem gören bu yapılar çok yorgun" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:23
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        Prof. Dr. Ahmet Ercan: Van'ın, Erek Dağı'na doğru kaydırılması lazım
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        DEPREMuzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Van'ın, gelecekte olası bir depreme hazırlıklı olması gerektiğini söyleyerek, "Van'ı Erek Dağı'na doğru kaydırmamız gerekiyor, bu şart. Eğer Van, Erek Dağı'na doğru kaydırılmazsa şu anki nüfusu yaklaşık 1,5 milyon olan Van'ı 2035-2050 yıllarında çok büyük bir yıkım bekleyebilir. Çünkü 2 deprem gören bu yapılar çok yorgun" dedi.

        Van'da incelemelerde bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, kentin şu anki yapısına ve ileride olabilecek olası depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Van'da 23 Ekim 2011´de 7.2 ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremleri hatırlatan Prof. Dr. Ercan, Anadolu'da yıkıma neden olmayacak 5.6'lık depremin, Van'da yıkama yol açtığını söyledi. Bu durumun zeminden kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Ercan, "Bunun nedenleri Van'ın bulunduğu konum genellikle gevşek birimlerden oluşuyor ve deprem dalgalarını da örneğin Van Kalesi'nde az hissedilen deprem, Van'ın içinde daha fazla hissediliyor. Yaklaşık 2,5 ile 4 kat daha yükselterek duyuluyor. Van'da 2035 ile 2050 arasında yıkıcı bir deprem daha olacaktır. Şimdi biz aynı hatayı 2 defa daha yapmamamız lazım" dedi.

        Van'ın planlamasının zaman içinde çoktan yapılması gerektiğini de anlatan Prof. Dr. Ercan, "Bizim Van'ı tıpkı Urartuların yaptığı gibi zemini sağlam bölgelere, yani Erek Dağı'na doğru kaydırmamız gerekiyor ve bu şart. Eğer Van Erek Dağı'na doğru kaydırılmazsa şu anki nüfusu yaklaşık 1,5 milyon olan Van'ı, 2035 yılında çok büyük bir yıkım bekleyebilir. Çünkü bu yapılar 2 deprem gördü ve şu an yapılar çok yorgun. O nedenle ivmesi yüksek bir deprem olması durumunda 2 depremde göçmeyen yapıların çoğunun ne yazık ki göçtüğünü görmemiz beklenmedik bir olay olmaz. O nedenle gelecek cinayetlere kendimizi hazırlamayalım. Van'daki 2 depremde yıkılmaların yüzde 65'inin nedeni yerden gelen sorunlar. Van bir tarım alanı içerisinde gelişmiş" diye konuştu.

        BİNALAR YÜKSEK KATLI

        Van'da çoğu modern, çağdaş görünümlü yapının yüksek katlı oluşuna dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, bina güçlendirmelerine de karşı olduğunu söyledi. Yaklaşık 53 yıldır bu mesleğin içinde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ercan, birçok deprem bölgesinde yapıların neden yıkıldığını gördüğünü belirterek şöyle konuştu:

        "Türkiye'deki yapı yıkılmalarının nedeni, tarım alanlarının yapılaşmaya açılması, rezonans olayının göz önüne alınmaması, yer altı suları ve özellikle dikmelerle kirişlerin bağlarının iyi olmaması. Oysa sadece karot alınarak bakılıyor. Sorun karotta değil. Sorun omurganın, yapının kurulumu uygun mu, yer seçimi doğru mu değil mi? Van belediyeleri gün geçirmeden jeofizik laboratuvarlarını kurmalı. Jeofizik mühendislerini alarak bulundukları kentin planlamasını jeofizik ölçülerine göre yapması gerekiyor. Van'da yüksek yapılı binalar rezonansa girecektir. Dolayısıyla yeni Van'ı Erek Dağı'na ve Edremit'e doğru kaydırmamız gerekiyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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