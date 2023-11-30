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        Kolunu spiral makinesine kaptıran eşinin mesleğini devraldı

        VAN'da,elektrikli ev eşyaları tamir dükkanı işleten eşi Ziya Curga (50), 15 yıl önce sağ kolunu spiral makinesine kaptırıp kullanamayınca mesleğini, eşi Nazime Curga (40) devraldı. Nazime Curga, "Beyaz eşya dahil birçok elektrikli ev aletinin tamirini yapıyorum. 4 öğrencimi bu şekilde okutuyorum. Müşterilerim işimden çok memnun" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:20
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        Kolunu spiral makinesine kaptıran eşinin mesleğini devraldı
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        VAN'da,elektrikli ev eşyaları tamir dükkanı işleten eşi Ziya Curga (50), 15 yıl önce sağ kolunu spiral makinesine kaptırıp kullanamayınca mesleğini, eşi Nazime Curga (40) devraldı. Nazime Curga, "Beyaz eşya dahil birçok elektrikli ev aletinin tamirini yapıyorum. 4 öğrencimi bu şekilde okutuyorum. Müşterilerim işimden çok memnun" dedi.

        Edremit ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşayan ve evinin yanına yaptığı dükkanında tamirat işleriyle ilgilenen Ziya Curga, 15 yıl önce bir anlık dalgınlıkla sağ bileğini spiral makinesine kaptırdı. Ağır yaralanan Curga, takılan platinle elini kaybetmekten kurtuldu. Ancak, tamirat yaparken elini kullanamayınca, 20 yıllık eşi destek için dükkanda eşinin yanında durmaya başladı. 4 çocuk annesi Nazime Curga, bir taraftan çocuklarını bakımını, evdeki işlerini yaparken, bir taraftan da eline tornavida alıp eşinin yönlendirmesiyle tamirat işlerini öğrendi. Curga, kısa zamanda da dükkanın başına geçti ve Ziya Curga'yı ise inşaat bekçiliğine yönlendirdi. Elektrikli ev eşyaları tamir dükkanı işleten Nazime Curga, ev işlerini ihmal etmediğini ve çocukları için tandırda ekmek pişirdiğini de söyledi.

        'ERKEK İŞİ DEYİP DALGA GEÇENLER OLDU'

        Dükkanına gelen her tür elektrikli ev aletini tamir ettiğini söyleyen Curga, "Eşim bırakmak zorunda kalınca işleri ben devraldım. Mahallemiz başta olmak üzere beni bilen çevre mahallelerdeki insanlar da malzemelerini tamir için getiriyorlar. Beyaz eşya dahil birçok ev eşyasının tamirini yapıyorum. 4 öğrencimi bu şekilde okutuyorum. Müşterimiz yaptığım işten çok memnun. İlk bu işe başladığımda erkekler de tamir için malzeme getiriyorlardı. Bana 'Bu erkek işi, kadın işi değil' deyip dalga geçiyorlardı ama sonra işimi sağlam yaptığımı görünce herkes gelmeye başladı. Uygun fiyat alıyorum. Buradaki gelirle de lise ve ortaokula giden çocuklarımı okutuyorum. Parası olmayan birçok kişiye de ücretsiz yardımcı olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

        Kadınlara imkan verilmesi halinde her işi yapabileceklerini belirten Curga, "Erkek-kadın ayrımcılığının olmaması gerekir. Kadın kafasını kullandığı zaman, her işi yapar. Ben ilk bu işe başladığımda, gelen bazı erkekler yadırgıyorlardı, getirdikleri malzemeleri de geri götürürlerdi ama zamanla bu bakış açısı değişti. İmkan verilse sanayide araç bile yaparım. Yeter ki destek verilsin" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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