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        Otobüse binip, yolcunun telefonunu çaldı; o anlar kamerada

        VAN'da Erciş-İstanbulseferini yapan yolcu otobüsüne binen kişi, uyuyan bir yolcunun cep telefonunu çaldı. Yolcunun uyanması ile telefonun çalındığı ortaya çıkarken, hırsızlık anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:30
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        Otobüse binip, yolcunun telefonunu çaldı; o anlar kamerada
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        VAN'da Erciş-İstanbulseferini yapan yolcu otobüsüne binen kişi, uyuyan bir yolcunun cep telefonunu çaldı. Yolcunun uyanması ile telefonun çalındığı ortaya çıkarken, hırsızlık anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

        Erciş- İstanbul seferini yapan, plakası bilinmeyen otobüs, Adapazarı´nda yolcu indirmek için durdu. Araca binen şüpheli yolculardan para toplamaya başladı. Bu sırada, uyuyan yolcunun, önündeki telefonu alıp, cebine koydu. Bir süre sonra inen şüpheli gözden kayboldu. Otobüs yola devam ederken uyunan yolcu telefonunu göremeyince şoföre haber verdi. Otobüs kamerası izlenince yolcunun cep telefonunun çalındığı anlaşıldı.  

        Otobüsün kaptanı Fahrettin Arı, yolcu indirmek için durdukları Adapazarı'nda dilenci görünümlü şüphelinin para toplamak için içe girdiğini belirtti. Arı, "Bedensel engelli süsü veren dilenci para toplarken uyuyan yolcumuzun telefonunu çalmış. Yolcumuzun şikayeti üzerine otobüsün kameralılarını inceledik. Ve otobüse giren kişinin, yolcumuzun telefonunu aldığını ve hiçbir şey olmamış gibi dilenmeye devam ettiğini gördük. Yetkililere bildirdik ve o şahıs şu an aranıyor. Umarım bulunur ve yolcumuzun telefonunu kendisine veririz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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