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        Bahçesaray'daki hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi

        VAN'da,aniden rahatsızlanan Eşref Oran (72), Bahçesaray'dan ambulans helikopter ile alınıp Van'a sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:10
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        Bahçesaray'daki hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi
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        VAN'da,aniden rahatsızlanan Eşref Oran (72), Bahçesaray'dan ambulans helikopter ile alınıp Van'a sevk edildi.

        Bahçesaray ilçesinde yaşayan Eşref Oran, göğüs ağrısı şikayetiyle Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doktorlar, müdahale sonrası ileri tetkik ve tedavisi amacıyla Van'a sevkine karar verdikleri Oran için, ambulans helikopter istedi. Van'dan havalanan ambulans helikopter, Oran'ı, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nden alıp Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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