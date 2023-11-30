Bahçesaray'daki hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi

VAN'da,aniden rahatsızlanan Eşref Oran (72), Bahçesaray'dan ambulans helikopter ile alınıp Van'a sevk edildi.

Bahçesaray ilçesinde yaşayan Eşref Oran, göğüs ağrısı şikayetiyle Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doktorlar, müdahale sonrası ileri tetkik ve tedavisi amacıyla Van'a sevkine karar verdikleri Oran için, ambulans helikopter istedi. Van'dan havalanan ambulans helikopter, Oran'ı, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nden alıp Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.