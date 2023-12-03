1 günlük bebek, ambulans uçakla Van'dan İstanbul'a sevk edildi VAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, dün doğan ve kalp hastalığı tespit edilen bebek, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ambulans uçakla sevk edildi.

VAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, dün doğan ve kalp hastalığı tespit edilen bebek, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ambulans uçakla sevk edildi.

Gurbet Hallı, dün sancıları artınca Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından Gurbet Hallı, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğin doğuştan kalp hastalığının olduğunun belirlenmesiyle İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Ambulansla hastaneden alınarak Van Ferit Melen Havalimanı'na ulaştırılan bebek, ambulans uçakla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü.