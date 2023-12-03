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        Bahçesaray'da kazada yaralandı, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi

        VAN'ınBahçesaray ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve devlet hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Mustafa Cicim(28), ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 03.12.2023 - 17:00
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        Bahçesaray'da kazada yaralandı, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi
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        VAN'ınBahçesaray ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve devlet hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Mustafa Cicim(28), ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 

        Geçirdiği trafik kazası sonucu Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne getirilen ve burada ilk müdahalesi yapılan Mustafa Cicim'in ileri tetkik ve tedavisi için Van'a gönderilmesine karar verildi. Hastane yetkilileri, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Cicim'in, sevk edilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istedi. Bakanlığa ait ambulans helikopter, Cicim'i Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.Tedaviye alınan Cicim'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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