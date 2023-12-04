Bahçesaray'daki hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi

VAN'ınBahçesaray ilçesinde, geçici şuur kaybı nedeniyle hastaneye başvuran Tahir Servet (52), hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Geçici şuur kaybı ve bayılmalar nedeniyle Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne başvuran Tahir Servet'in burada ilk müdahalesi yapıldı. Ancak doktorlar Tahir Servet'in ileri tetkik ve tedavisi için Van'a gönderilmesi gerektiğini hastane yetkililerine iletti. Hastane yetkilileri de İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Servet'in, sevk edilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istedi. Bakanlığa ait ambulans helikopter, Servet'i Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırarak tedaviye alınmasını sağladı.