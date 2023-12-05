Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'ın ilk ve tek kadın muhtarı olarak seçildi, mahallenin 'Leyla ablası' oldu

        VAN'da3 dönem tüm rakiplerine fark atıp, üst üstüne 7 bin seçmenli Cumhuriyet Mahallesi'nin muhtarı olan Leyla Tanrıtanır (51), bu kez 31 Mart 2024'te yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Esnaf ziyareti yapıp, 4'üncü dönem için kolları sıvayan Tanrıtanır, "Halkımızın bana sonsuz bir desteği var. Artık onların bir muhtar ablaları, muhtar anneleri gibi olduk; 'Leyla ablaları' oldum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 09:38 Güncelleme: 05.12.2023 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'ın ilk ve tek kadın muhtarı olarak seçildi, mahallenin 'Leyla ablası' oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN'da3 dönem tüm rakiplerine fark atıp, üst üstüne 7 bin seçmenli Cumhuriyet Mahallesi'nin muhtarı olan Leyla Tanrıtanır (51), bu kez 31 Mart 2024'te yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Esnaf ziyareti yapıp, 4'üncü dönem için kolları sıvayan Tanrıtanır, "Halkımızın bana sonsuz bir desteği var. Artık onların bir muhtar ablaları, muhtar anneleri gibi olduk; 'Leyla ablaları' oldum" dedi.

        İpekyolu ilçesinin 10 bin nüfuslu Cumhuriyet Mahallesi'nin muhtarı, evli ve 2 çocuk annesi Leyla Tanrıtanır, kentteki 4 kadın muhtardan biri olarak biliniyor. 2009'da yapılan yerel seçimlerde bazı kişilerin 'Kadından muhtar mı olur?' diye karşı çıktığı Tanrıtanır, 4 erkek adaya karşı yarıştı. Tanrıtanır, rakiplerine fark atarak muhtar oldu. Bir sonraki 2014 yerel seçimlerinde kadın rakibine karşı oyların neredeyse tümünü aldı. 2019 yerel seçimlerinde de 3'üncü kez muhtar seçilen ve 2 oğlu üniversite mezunu, kendisi de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde mezun olan Tanrıtanır, başta kadınların sorunları olmak üzere birçok konu ile ilgili yoğun mesai harcıyor. Tanrıtanır, muhtarlık bürosuna gelen mahalleli ile sohbet edip, yakından ilgileniyor. 14 yıldır muhtarlık yapan Tanrıtanır, aynı zamanda 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor. Seçim çalışmalarını esnaf ziyareti yaparak sürdüren Tanrıtanır, gittiği her yerde yoğun ilgi ile karşılanıyor.

        'ARTIK MAHALLE SAKİNLERİM İLE AİLE OLDUK'

        Leyla Tanrıtanır, Van'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde 14 yıldır muhtarlık yaptığını belirterek, "2009 yerel seçimlerinde 4 erkek aday rakibim vardı. O dönem, Van'ın tarihte ilk ve tek kadın muhtarı seçildim. 2014 yerel seçimlerinde ise bir kadın rakibim vardı. O dönemde de tekrardan rekor oyla seçilerek muhtar oldum. 2019 seçimlerinde de bir erkek rakibim çıktı. Bu kez de üçüncü kez muhtar seçildim. Tabii o dönemden bu yana yıllardır dur durak demeden hizmetlerime devam ettim. Yaptığım hizmetlerle de büyük gurur duyuyorum. Halkımızın bana sonsuz bir desteği var. Artık mahalle sakinlerim ile aile olduk" dedi.

        'GURURLUYUM, MUTLUYUM'

        31 Mart'taki yerel seçimlere hazırlandığını vurgulayan Tanrıtanır, "Şu anda da dördüncü seçime hazırlık yapıyorum. Gururluyum, mutluyum. Bu kadar yıl yaptığım hizmetlerle taçlandırdığım için de onur duyuyorum. Dördüncü dönemde de aynı şekilde hizmetlerimiz ve çalışmalarımız devam edecek. 14 yıldır kadınlara, çocuklara yönelik hizmetler yaptık. Mahallemizdeki eksiklikle ilgili altyapı, üst yapı ve park sorunu olsun, birçok sorunumuzu giderdik. Kadını, çocuğu, yaşlısı, genci ne olursa olsun bütün kesimlere yönelik çalışmalarımızı yürüttük. Mahalle sakinlerim artık 'muhtarım' deyip, yaklaşmıyor. Artık onların bir muhtar ablaları, muhtar anneleri gibi olduk; 'Leyla ablaları' oldum. Rabbi'm 2024 yerel seçimlerinde de bana başarıyı nasip etsin" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan’ı şoke eden telefon görüşmesi!
        Seçil Erzan’ı şoke eden telefon görüşmesi!
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı

        Benzer Haberler

        Van'da kaçakçılık operasyonları: 55 gözaltı
        Van'da kaçakçılık operasyonları: 55 gözaltı
        Van'da 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Van'da 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Van'da gösteri ve yürüyüşlere 3 günlük yasak getirildi
        Van'da gösteri ve yürüyüşlere 3 günlük yasak getirildi
        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak
        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak
        Bahçesaray'daki hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi
        Bahçesaray'daki hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi
        Van'da rahatsızlanan 52 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ul...
        Van'da rahatsızlanan 52 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ul...