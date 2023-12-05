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        Van'da kaçakçılık operasyonları: 55 gözaltı

        VAN'da jandarmaekiplerince son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden, adliyeye sevk edilen 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 09:38 Güncelleme: 05.12.2023 - 09:40
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        Van'da kaçakçılık operasyonları: 55 gözaltı
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        VAN'da jandarmaekiplerince son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden, adliyeye sevk edilen 6'sı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında kaçakçılık yapan şüphelilere yönelik kapsamlı çalışma yaptı. Düzenlenen 35 operasyonda 55 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, diğer şüphelilerin sorguları sürüyor.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 51 kilo 2 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap, 310 litre akaryakıt, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 7 fişek, 11 cep telefonu ve 3 bin 616 bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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