Depremde kısmen yıkılan 600 yıllık kümbette restorasyon çalışması

VAN'da2011'demeydana gelen 7.2 ve 5.6 büyüklüğündeki 2 depremde kısmen yıkılan 600 yıllık Kara Yusuf Kümbeti'nde restorasyon çalışmalarına başlandı.

Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Zortul Mahallesi'ndeki 600 yıllık Kara Yusuf (Zortul) Kümbeti, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde hasar görerek kısmen yıkıldı. Van Valiliği, çalışma başlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Van Valiliği ile Van Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarıyla kümbetin restorasyon projesi ve ihalesi yapılarak çalışmalara başlandı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da restorasyon alanında incelemelerde bulundu. Kümbet ve üzerindeki kabartmalarla ilgili bilgi veren Vali Balcı, yapılan restorasyon çalışmalarının 1 yıl içerisinde tamamlanacağını belirtti.

'GELECEK KUŞAKLARA AKTARACAĞIZ'

Vali Balcı, Van'ın tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olan bir kent olduğunu, bu zenlikliklere sahip çıkmak için önemli çalışmalar yaptıklarını da belirterek, "Kara Yusuf Kümbeti, depremde zarar görmüştü. Burayı Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Van Valiliği ile Van Büyükşehir Belediyemizin de kaynaklarıyla projesini ve ihalesini yaptık. Restorasyon projesini bilim, fen, sanat kurallarına uygun olarak başlatıyoruz. İnşallah bir yıl içinde de restorasyonunu tamamlayarak, çevre düzenlemesi ile tarihteki şanına, şöhretine uygun bir şekilde yapıp, gelecek kuşaklara aktaracağız. Böylece kültür varlıklarımıza da sahip çıkmış olacağız. Van'da korunması gereken birçok kültür varlıklarımız var. Bunları da yapıyoruz. İnşallah bittiği zaman kültürel varlıklarımıza büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.