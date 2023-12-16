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        Van ve Hakkari'de uyuşturucuya 6 tutuklama

        VAN ve Hakkari'de, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 20:18 Güncelleme: 16.12.2023 - 20:20
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        Van ve Hakkari'de uyuşturucuya 6 tutuklama
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        VAN ve Hakkari'de, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'ın Başkale ve İpekyolu ilçeleri ile Hakkari'de uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yapılan koordineli çalışmalarda; 43 gram metamfetamin, 160 gram afyon sakızı, 1 gram eroin, 10 methadone hap, 7 cep telefonu, 8 uyuşturucu aparatı, 1 hassas terazi, 61 tabanca fişeği ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliye'ye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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