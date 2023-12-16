Van ve Hakkari'de uyuşturucuya 6 tutuklama
VAN ve Hakkari'de, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
VAN ve Hakkari'de, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'ın Başkale ve İpekyolu ilçeleri ile Hakkari'de uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yapılan koordineli çalışmalarda; 43 gram metamfetamin, 160 gram afyon sakızı, 1 gram eroin, 10 methadone hap, 7 cep telefonu, 8 uyuşturucu aparatı, 1 hassas terazi, 61 tabanca fişeği ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliye'ye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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