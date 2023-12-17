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        Van'da vatandaşların kar sevinci

        VAN kent merkezinde kar yağışı etkili oldu. Gündüz güneşli havanın hakim olduğu kentte, akşam saatlerinde lapa lapa kar yağdı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 22:28 Güncelleme: 17.12.2023 - 22:30
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        Van'da vatandaşların kar sevinci
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        VAN kent merkezinde kar yağışı etkili oldu. Gündüz güneşli havanın hakim olduğu kentte, akşam saatlerinde lapa lapa kar yağdı. 

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van ve ilçelerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Şehir merkezinde 5 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ve kente yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet geçidinde ise 20 santimetreye ulaştı. Van- Hakkari kara yolundaki Güzeldere geçidinde de kar yağışı etkili oldu. Yağışın etkili olduğu bölgelerde sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kent merkezinde yağan yağışın altında yürüyen Vanlılar, park halindeki araçların üzerine 'Van' yazdı. 

        Vatandaşlar, yağan kar yağışına sevindiklerini belirtirken, kar altında oynayan çocuklar da, kış mevsiminde Van'ın ayrı bir güzel olduğunu söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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