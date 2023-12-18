Van'da 106 kaçak göçmen ile 13 organizatör yakalandı VAN'dajandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 106 kaçak göçmen ile 13 organizatör yakalandı.

VAN'dajandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 106 kaçak göçmen ile 13 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 11-17 Aralık tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda 106 kaçak göçmen ile 13 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, gözaltına alınan organizatörlerin ise jandarma işlemleri sürüyor.