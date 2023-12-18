Van'da etkili kar yağışı; 138 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)
EKİPLERTİPİ NEDENİYLE ZORLANIYOR
Van'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan 138 mahalle ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarda 600 personel görev alırken, 370 iş makinesi kullanılıyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştığı belirtilirken, Saray ilçesine bağlı kırsal mahallelerde çalışma yürüten ekipler, tipiden dolayı zaman zaman zor anlar yaşıyor.
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