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        Van'da etkili kar yağışı; 138 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 17:38 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:40
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        Van'da etkili kar yağışı; 138 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)
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        EKİPLERTİPİ NEDENİYLE ZORLANIYOR

        Van'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan 138 mahalle ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarda 600 personel görev alırken, 370 iş makinesi kullanılıyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştığı belirtilirken, Saray ilçesine bağlı kırsal mahallelerde çalışma yürüten ekipler, tipiden dolayı zaman zaman zor anlar yaşıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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