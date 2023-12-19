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        Van'da kardan kapanan 134 yerleşim yerinin yolu açıldı

        VAN'dakar yağışı nedeniyle kapanan 138 yerleşim yeri yolundan 134'ü, ekiplerin çalışması sonucu açıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 09:18 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:20
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        Van'da kardan kapanan 134 yerleşim yerinin yolu açıldı
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        VAN'dakar yağışı nedeniyle kapanan 138 yerleşim yeri yolundan 134'ü, ekiplerin çalışması sonucu açıldı. 

        Van'da 2 gün önce etkili olan kar yağışı sonrası 138 mahalle ve mezra yolu, ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, hummalı bir çalışma başlattı. Çalışmalarda 600 personel görev alırken, 370 iş makinesi kullanıldı. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştığı belirtilirken, kapanan yollardan 134'ü yeniden ulaşıma açıldı. Diğer yolları da açmak için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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