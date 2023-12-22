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        Van'da 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı

        VAN'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 09:27 Güncelleme: 22.12.2023 - 09:30
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        Van'da 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı
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        VAN'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 15 ile 21 Aralık tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 224,62 gram sentetik kannabinoid, 0,68 gram metamfetamin, 4,73 gram esrar, ve 4 adet kenevir maddesi ele geçirildi, 12 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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