Prof. Dr. Kaya: 2023 yılı sezonunu 145 yavru Van kedisi ile kapattık VAN'ın bir gözü mavi diğeri kehribar rengi olan dünyaca ünlü kedileri, bu yıl 3 parti halindeki doğumlarda, sezonu 145 yavru ile kapattı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 2023 yılının oldukça başarılı geçtiğini belirterek, "Kedilerin 80'ini ailelerle buluşturduk. Her yıl daha da büyüyen Van kedisi ailesiyiz" dedi.

VAN'ın bir gözü mavi diğeri kehribar rengi olan dünyaca ünlü kedileri, bu yıl 3 parti halindeki doğumlarda, sezonu 145 yavru ile kapattı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 2023 yılının oldukça başarılı geçtiğini belirterek, "Kedilerin 80'ini ailelerle buluşturduk. Her yıl daha da büyüyen Van kedisi ailesiyiz" dedi.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Van kedilerinin neslinin devamı için merkezde yapılan çalışmalar yıl boyu sürerken, doğumlar da 3 parti şeklinde gerçekleşiyor. Bu yıl doğum sezonu da biten Van kedileri 145 yavru dünyaya getirdi.

YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 2023 yılında merkezin durumunu değerlendirerek, "Bu yıl da 3 parti şeklindeki doğumlarda yavrular elde ettik. 2023'ün bizim için başarılı geçtiğine inanıyoruz. Bizim için sadece alınan yavru sayısı değil, yavrunun kalitelisi de çok değerli. 2023 yılı içinde 145 yavru oldu. Bunlardan 80 tanesini ailelerle buluşturduk. Biz her yıl daha da büyüyen bir Van kedisi ailesiyiz" dedi.

'ISLAH ÇALIŞMASI DA YAPIYORUZ'

Her ailede bir Van kedisi bulunmasını istediklerini, bunun da aslında uzun vadeli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kaya, "Biz burada sadece üretim değil ıslah çalışması da yapıyoruz. Diğer kedilerle ilgili araştırmalar da yapıyoruz. O yüzden 2023 yılını başarılı bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Burası 1992 yılında kurulan bir merkez. İlk yıllar hayvanların toplanması ve değerlendirilmesi ile geçmiş. Belli dönemlerde çok durağan dönemler geçirmiş. 8 yıldır da daha farklı bir formatta devam ediyoruz. Bizim dışarıya yavru verebilme durumumuz 6 yıldır devam ediyor. Ondan önce yoktu. Bu işler sabır gerektiren işler. Islah çalışmaları ve hangi anneden yavru elde edeceğinizi, nasıl bir formda yavru elde edeceğinizi belirlemeniz gerekiyor. Bu her yıl tekrar tekrar değerlendirilen bir konu. Şu anda bulunduğumuz alan, bu yavru olarak dünyaya gelen kediler ve ne kadar sevimli olduklarını görüyorsunuz" diye konuştu.