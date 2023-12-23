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        Van'da kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi; Vanspor FK'nın maçı ertelendi

        VAN kent merkezinde başlayan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağışa ve tipiye hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. TFF, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Vanspor FK'nın yarın kendi sahasında karşılaşacağı Bursaspor maçı ise kar nedeniyle pazartesi gününe ertelendi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 20:32 Güncelleme: 23.12.2023 - 20:35
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        Van'da kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi; Vanspor FK'nın maçı ertelendi
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        VAN kent merkezinde başlayan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağışa ve tipiye hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. TFF, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Vanspor FK'nın yarın kendi sahasında karşılaşacağı Bursaspor maçı ise kar nedeniyle pazartesi gününe ertelendi. 

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van ve ilçelerinde akşam saatlerinde kar başladı. Şehir merkezinde 7 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaştı. Kar ve tipinin etkili olduğu Van- Hakkari karayolundaki Güzeldere geçidinde de sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, yağış ile birlikte etkili olan tipi nedeniyle güçlükle yürüyebildi. 

        Öte yandan, TFF, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Vanspor FK'nın yarın kendi sahasında karşılaşacağı Bursaspor maçının yağış nedeniyle pazartesi günü saat 14.00'e ertelendiği duyuruldu. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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