Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da 272 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

        VAN ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 09:25 Güncelleme: 24.12.2023 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da 272 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı. 

        Kent genelinde dün akşam başlayan kar yağışı gece geç saatlere kadar devam etti.  Kar kalınlığı kent merkezinde 7, yüksek kesimlerde yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ile Van genelinde 96 mahalle ve 176 mezra olmak üzere 272 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden ulaşıma açılması için büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Flaş uyarılar! Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat
        Flaş uyarılar! Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat
        MSB: 29 hedef imha edildi
        MSB: 29 hedef imha edildi
        MSB duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu
        MSB duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Netanyahu'dan Biden'a "baskı yap" talebi
        Netanyahu'dan Biden'a "baskı yap" talebi
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        İstanbulspor'un 3 puanı silindi!
        İstanbulspor'un 3 puanı silindi!
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Fred'in cezası açıklandı!
        Fred'in cezası açıklandı!
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda rehine krizi
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda rehine krizi
        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        İş insanı ATM'den para çekerken öldürülmüştü! Katil zanlısı saptandı!
        İş insanı ATM'den para çekerken öldürülmüştü! Katil zanlısı saptandı!
        "Hakem müdahalesi olmazsa kazanırız"
        "Hakem müdahalesi olmazsa kazanırız"
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        'Aylan Bebek'e Fransa'dan 'En İyi Film' ödülü
        'Aylan Bebek'e Fransa'dan 'En İyi Film' ödülü
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday

        Benzer Haberler

        Van Emniyet Müdürlüğünden, polislerin, Bursaspor bayrağı ve atkısıyla çekti...
        Van Emniyet Müdürlüğünden, polislerin, Bursaspor bayrağı ve atkısıyla çekti...
        Van'da etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu
        Van'da etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu
        Van'da kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi; Vanspor FK'nın maçı ertelendi
        Van'da kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi; Vanspor FK'nın maçı ertelendi
        Van'da sağlık çalışanları Filistin için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Van'da sağlık çalışanları Filistin için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Van Spor FK - Bursaspor maçı seyircisiz oynanacak
        Van Spor FK - Bursaspor maçı seyircisiz oynanacak
        Spor salonuna dönüştürdüğü okulun bodrumunda geleceğin Mete Gazozlarını yet...
        Spor salonuna dönüştürdüğü okulun bodrumunda geleceğin Mete Gazozlarını yet...