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        Van ve Bitlis'in 5 ilçesinde eğitime kar engeli

        VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bir ilçede ilk, orta ve liseler ile 3 ilçede taşımalı eğitim kapmasındaki okullar ile  Bitlis'in Ahlat ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 00:12 Güncelleme: 25.12.2023 - 00:15
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        Van ve Bitlis'in 5 ilçesinde eğitime kar engeli
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        VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bir ilçede ilk, orta ve liseler ile 3 ilçede taşımalı eğitim kapmasındaki okullar ile  Bitlis'in Ahlat ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

        Van'da akşam saatlerine etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle 272 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamazken, Çaldıran ilçesinde ilk, orta, liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. Halk Eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de yarın kapalı olacak. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.

        Öte yandan, Özalp, Çatak ve Muradiye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildi.

        AHLAT'TA TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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