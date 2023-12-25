Van'da göçmen kaçakçılığına 9 tutuklama

VAN'dapolisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.18- 24 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 12 kişi ise serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığı suçundan kullanılan 2 araca da el konuldu.