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        Van'da 451 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

        VAN ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 451 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 09:57 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:00
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        Van'da 451 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
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        VAN ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 451 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı.

        Kent genelinde dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle 210 mahalle ve 241 mezra olmak üzere 451 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor. Yolların yeniden ulaşıma açılması için büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığı kent merkezindeki kırsal mahallelerde 10, yüksek kesimlerde yaklaşık 40 santimetreye ulaştı. Van kent merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan Van-Bahçesaray kara yolu da çığ riski nedeniyle 2 gün önce ulaşıma kapatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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