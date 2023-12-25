Vanspor FK-Bursaspor:3-0

HAKEMLER: Tayfun Sarı, Oğuz Akyüz, Baykal Tuna

VANSPOR FK: Nurullah Aslan, Furkan Sakı, Emre Öztürk, Medeni Bingöl (Dk.71 Şerif Doğan), Ahmet Eren, Zafer Göktuğ Erdem (Dk.46 Onurcan Güler), Erdem Seçgin, Bekir Can Kara, Harun Kavaklıdere (Dk.73 Alpay Koçaklı), Hasan Bilal (Dk.46 Ahmet Ülük), Bahattin Berke Demircan (Dk.57 Bertuğ Bayar)

BURSASPOR: Kerem Matışlı, Hamza Baran Arıkan (Dk.46 Ömer Turan Görgüç), Yiğit Fidan, Furkan Emre Ünver, Emir Aptioğlu, Emre Tepegöz, Recep İnanç (Dk.46 Enes Gökhan), Yusuf Sertkaya (Dk.67 Deniz Dirk Knibbe), Barış Dalkıran, Berat Altındiş, Enes Solakoğulları (Dk.67 Eren Güler)

GOLLER: Dk.14 Harun Kavaklıdere (Pen.), Dk.64 Emre Öztürk, Dk.66 Onurcan Güler (Vanspor FK)

SARI KARTLAR: Berke Demircan (Vanspor FK) - Enes Gökhan (Bursaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Vanspor FK, ligin 19'uncu haftasında evinde Bursaspor'u konuk etti. Valiliğin kararıyla seyircisiz oynanan maç için bir çok ilden polis ekipleri Van'a gelerek görev aldı. Maçın oynandığı Atatürk Şehir Stadı girişinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, stada giren görevliler ve basın mensupları 2 ayrı noktada üst aramasından geçirildi. Dün oynanması gereken maç olumsuz hava şartlerı nediniyle bugüne ertelendi. Saat 14.00'te başlayan karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0'lık galibiyeti ile son buldu.

Maçın ardından Bursaspor'u taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Merit Melen Havalimanı'na gitti.

Öte yandan Vansporlu taraftarlar araçlarıyla şehir turu atarak galibiyeti kutladı.