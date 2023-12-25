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        Van'da karla mücadele çalışmalarında iş makinesinin üzerine çığ düştü

        VAN'ın Saray ilçesinde, kar nedeniyle yol açma çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü. Olayda yaralanan olmazken, çalışmalara ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 19:09 Güncelleme: 25.12.2023 - 19:10
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        Van'da karla mücadele çalışmalarında iş makinesinin üzerine çığ düştü
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        VAN'ın Saray ilçesinde, kar nedeniyle yol açma çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü. Olayda yaralanan olmazken, çalışmalara ara verildi.

        Van'da dün etkili olan ve 451 yerleşim yeri yolulunun ulaşıma kapanmasına neden olan kar, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağışın durmasıyla karla mücadele ekipleri de yol açma çalışmalarına başladı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde Saray ilçesine bağlı Turan Mahallesi'nin yolunu açmak için çalışmalara başlarken, bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu yaralanan olmazken, iş makinesinde ise hasar oluştu.

        Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede çığ riski nedeniyle çalışmalara ara verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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