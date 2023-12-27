Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van- Bahçesaray karayolunda terk edilen 2 araç, çığ altında kaldı

        VAN'da 4 gün önce etkili olan kar ve tipi nedeniyle Van- Bahçesaray karayolunda mahsur kalıp, 9 kilometrelik yolu yaya olarak yürüyen 10 kişinin terk ettiği 2 araç, çığ altında kaldı. Bölgeye gelerek minibüs ve hafif ticari aracı küreklerle kurtarmaya çalışan araç sahipleri, yetkililerden yardım istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 19:12 Güncelleme: 27.12.2023 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van- Bahçesaray karayolunda terk edilen 2 araç, çığ altında kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN'da 4 gün önce etkili olan kar ve tipi nedeniyle Van- Bahçesaray karayolunda mahsur kalıp, 9 kilometrelik yolu yaya olarak yürüyen 10 kişinin terk ettiği 2 araç, çığ altında kaldı. Bölgeye gelerek minibüs ve hafif ticari aracı küreklerle kurtarmaya çalışan araç sahipleri, yetkililerden yardım istedi.

        Van'dan, 4 gün önce Bahçesaray yönüne ilerleyen Osman Küncü yönetimindeki yolcu minibüsü ve Temir Sabırlı yönetimindeki hafif ticari araçta bulunan toplam 10 kişi, 3 bin rakımlı Krabet Geçidi inişinde kar ve tipiye yakalandı. Mahsur kalanlar, ekiplerden yardım istedi. Çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan bölgeye ekipler ulaşamayınca, araçları terk eden 10 kişi, 9 kilometrelik yolu yaya olarak yürüyüp, ilçeye ulaştı. Terk edilen 2 araç ise daha sonra çığ altında kaldı. Bölgeye gelen araç sahipleri, minibüs ve hafif ticareti aracı küreklerle kurtarmaya çalıştı. Sürücüler, araçların kurtarılması için yetkililerden yardım istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Asgari ücret zirvesi sona erdi
        Asgari ücret zirvesi sona erdi
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
        Kartal'ın Süper Kupa 11'i şekilleniyor!
        Kartal'ın Süper Kupa 11'i şekilleniyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        Şimdi varant zamanı mı?
        Şimdi varant zamanı mı?
        İnşaatta can pazarı! 6 işçi yaralandı
        İnşaatta can pazarı! 6 işçi yaralandı
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        CHP Van İl Başkanlığından "teröre lanet" açıklaması
        CHP Van İl Başkanlığından "teröre lanet" açıklaması
        Van'da 'Teröre Lanet' yürüyüşü
        Van'da 'Teröre Lanet' yürüyüşü
        Van'da şehit askerler için anma yürüyüşü düzenlendi
        Van'da şehit askerler için anma yürüyüşü düzenlendi
        Van'da ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışanlara yönelik operasyonda 17 k...
        Van'da ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışanlara yönelik operasyonda 17 k...
        Van'da yolu kapanan mahalledeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
        Van'da yolu kapanan mahalledeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
        Van'da yaban keçisi avlayan 2 kişiye 314 bin 526 lira ceza
        Van'da yaban keçisi avlayan 2 kişiye 314 bin 526 lira ceza