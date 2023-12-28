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        Van- Bahçesaray kara yolunda çığ altında kalan 2 araçtan biri çıkarıldı 

        VAN'da 5 gün önce etkili olan kar ve tipi nedeniyle Van- Bahçesaray kara yolunda mahsur kalan 10 kişinin terk ettikten sonra çığ altında kalan 2 araçtan biri çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:17 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:20
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        Van- Bahçesaray kara yolunda çığ altında kalan 2 araçtan biri çıkarıldı 
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        VAN'da 5 gün önce etkili olan kar ve tipi nedeniyle Van- Bahçesaray kara yolunda mahsur kalan 10 kişinin terk ettikten sonra çığ altında kalan 2 araçtan biri çıkarıldı.

        Van'dan, 5 gün önce Bahçesaray yönüne ilerleyen Osman Küncü yönetimindeki yolcu minibüsü ve Şahin Sabırlı yönetimindeki 27 AGF 649 plakalı hafif ticari araçta bulunan 10 kişi, 3 bin rakımlı Krabet Geçidi inişinde kar ve tipiye yakalandı. Mahsur kalanlar, ekiplerden yardım istedi. Çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan bölgeye ekipler ulaşamayınca, araçları terk eden 10 kişi, 9 kilometrelik yolu yaya olarak yürüyüp, ilçeye ulaştı. Terk edilen 2 araç ise daha sonra düşen çığ altında kaldı. Bölgeye gelen araç sahipleri, minibüs ve hafif ticareti aracı küreklerle kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayan sürücüler, araçların kurtarılması için yetkililerden yardım istedi.

        Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun 3 ayrı noktasına düşen çığları temizlemek ve araçlara ulaşmak için bugün çalışma başlattı. Van ve Bahçesaray yönünden gelen 1'i kar savurma makinesi 5 iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda yoldaki çığlar temizlenirken, sürücüsü tarafından yolun kenarına terk edilen araçlardan biri olan hafif ticari araç da sahiplerinin de yardımıyla çıkarıldı. Düşen çığın etkisiyle yaklaşık 20 metre savurulan yolcu minibüsüne ise ulaşılamadı. 

        Aracına ulaşan sürücü Şahin Sabırlı, "Araçlarımız kara saplandı. Tipi nedeniyle önümüzü göremeyince inip yürüyerek ilçeye ulaştık. İlçeye ulaştıktan sonra da durumu güvenlik güçlerine ve karayolları ekiplerine bildirdik. Ancak terk ettiğimiz araçlarımızın üzerine çığ düştü. Bana ait olan hafif ticari aracı çıkarttık. uçuruma yuvarlanarak kar kütleleri altında kalan minibüse ise şimdilik ulaşılamadı" dedi

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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