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        Van'da İranlı turistler yeni yıla eğlenerek girdi

        İRANLI turistler, yeni yıl dolayısıyla geldikleri Van'da eğlence mekanlarını doldurdu. Müzikler eşliğinde doyasıya eğlenen İranlılar, 'mutlu yıllar' diyerek yeni yılı karşıladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 23:40 Güncelleme: 31.12.2023 - 23:45
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        Van'da İranlı turistler yeni yıla eğlenerek girdi
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        İRANLI turistler, yeni yıl dolayısıyla geldikleri Van'da eğlence mekanlarını doldurdu. Müzikler eşliğinde doyasıya eğlenen İranlılar, 'mutlu yıllar' diyerek yeni yılı karşıladı.

        Van'da yeni yıl kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. 2024'e eğlenerek girmek isteyenler mekanları doldurdu. Ülkelerindeki resmi tatil ve izin günlerini geçirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, 3 günlük yılbaşı programı için de yine Van'ı tercih etti. İran sınırındaki Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan son bir yılda 600 bin İranlı yurda giriş yaptı. Gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, otellerdeki doluluk oranlarını yüzde 100'e ulaştırdı. Van'daki eğlence mekanlarında ve otellerde düzenlenen yılbaşı programlarına katılan İranlı turistler, 2024'e eğlenerek girdi. Konakladıkları otel ve kentteki eğlence mekanlarında düzenlenen eğlence programına katılan İranlı turistler, kendi müzikleriyle yeni yıla girdi. İranlılar, yeni yılın herkese huzur ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu.

        Noel Baba kıyafeti giyen otel çalışanları ile eğelenen turistler, 'mutlu yıllar' diyerek herkesin yeni yılını kutladı. İranlı turistler, Van'ı çok sevdikleri için her yıl yeni yıl için burayı tercih ettiklerini söyledi.

        Kentte yeni yıl kutlamalarında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için polis ve jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürdü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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